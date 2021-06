Germania: scontro Laschet (Cdu)-Baerbock su Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato cancelliere dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), il presidente della Cdu Armin Laschet, si è scontrato con la sfidante Annalena Baerbock, leader dei Verdi con Robert Habeck, sui rapporti tra Germania e Ungheria. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, commentando il primo confronto sulla politica estera tra Laschet, Baerbock e il candidato cancelliere del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), il ministro delle Finanze Olaf Scholz. Il dibattito è stato organizzato e trasmesso dall'emittente televisiva “Phoenix”. In particolare, Laschet ha dichiarato che, “nonostante tutte le differenze di valori, è necessario continuare a dialogare con Pechino”. Baerbock ha invece sottolineato che, oltre al dialogo, con la Cina serve maggiore “durezza”. Per esempio, ha evidenziato la candidata dei Verdi alla guida del governo federale, dovrebbe essere introdotto un divieto all'importazione nell'Ue dei prodotti fabbricati in Cina con l'impiego di lavoro forzato. (Geb)