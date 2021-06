Russia-Ue: Lavrov, l’iniziativa di un vertice con Putin è “morta prima di nascere”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'idea della cancelliera tedesca, Angela Merkel, e del presidente francese, Emmanuel Macron, di tenere un vertice tra la Federazione Russa e l'Unione europea è stata sepolta dall'aggressiva minoranza russofoba. Lo afferma il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov in un articolo pubblicato oggi sul quotidiano "Kommersant" e sulla rivista “Russia in Global Affairs". "La politica dell'Unione europea è sempre più determinata da una minoranza russofoba aggressiva, un fatto che è stato pienamente confermato al vertice Ue di Bruxelles del 24-25 giugno, dove si sono discusse le prospettive dei rapporti con la Russia. L'iniziativa di Angela Merkel ed Emmanuel Macron di tenere un incontro con Vladimir Putin è stata sepolta prima della sua nascita. Diversi analisti hanno notato che gli Stati Uniti, per il fatto stesso del vertice russo-statunitense di Ginevra, hanno dato il via libera a questa iniziativa, ma i baltici ed i polacchi hanno fermato l’iniziativa di Berlino e Parigi", ha affermato il ministro degli Esteri russo. Il risultato del vertice Ue a Bruxelles, ha osservato Lavrov, è stata l'adozione da parte della Commissione europea e del Servizio europeo per l’azione esterna di nuove sanzioni contro Mosca. L'Ue, come la Nato, non intendono cambiare la propria politica volta "a soggiogare altre regioni del mondo e lanciare una missione messianica globale auto-proclamata". (segue) (Rum)