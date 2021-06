Russia-Ue: Lavrov, l’iniziativa di un vertice con Putin è “morta prima di nascere” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Alleanza nordatlantica – ha dichiarato Lavrov – è attivamente coinvolta nell'attuazione della strategia statunitense per la regione indo-pacifica, il cui scopo dichiarato apertamente è il contenimento della Cina. Questo progetto, come ha osservato il ministro, mina il ruolo centrale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico (Asean) nell'architettura aperta della cooperazione nell'Asia-Pacifico costruita in decenni. L'Ue a sua volta sta sviluppando programmi per "appropriarsi" di spazi limitrofi: è il caso ad esempio, del Partenariato orientale e del programma Ue per l'Asia centrale recentemente approvato. "Tali approcci sono fondamentalmente in contrasto con il modo in cui le associazioni di integrazione con la partecipazione della Russia che sviluppano relazioni con partner esterni esclusivamente su una base di parità reciprocamente concordata", ha concluso il ministro degli Esteri russo. (Rum)