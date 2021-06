Germania: candidati cancelliere condividono comunità valori con Usa e più indipendenza Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre candidati a cancelliere in vista delle elezioni del Bundestag del 26 settembre prossimo condividono la comunità di valori tra la Germania e gli Stati Uniti e, al tempo stesso, rivendicano una maggiore indipendenza dell'Ue. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, commentando il primo confronto sulla politica estera tra Armin Laschet, presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) e candidato di questo partito e dell'Unione cristiano-sociale (Csu), il ministro delle Finanze Olaf Scholz che corre per il Partito socialdemocratico tedesco (SpD), e Annalena Baerbock, candidata dei Verdi di cui è copresidente con Robert Habeck. Il dibattito è stato organizzato e trasmesso dall'emittente televisiva “Phoenix”. In particolare, Laschet ha sottolineato la continuità in politica estera con la cancelliera Angela Merkel, mentre Baerbock ha replicato che ciò non sarà sufficiente se la Germania intende veramente essere capace di un'azione globale. In merito all'Ue, i tre candidati alla guida del governo federale hanno convenuto che lavoreranno per decisioni a maggioranza qualificata in politica estera. Ulteriore punto di accordo è stata l'impossibilità per la Germania di raggiungere l'obiettivo Nato del 2 per cento del Pil in spese militari, stabilito dall'Alleanza atlantica per tutti gli Stati parte nel 2014 con scadenza nel 2024. (Geb)