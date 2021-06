G20: ministro Di Maio, il Sud sarà al centro del mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Fund, la grande leva per la ripresa del Paese, nasce - per espressa indicazione europea - con l'obiettivo di ridurre le diseguaglianze Nord-Sud e rimettere in moto la macchina meridionale. "Il Recovery Fund - spiega a "La Gazzetta del Mezzogiorno" il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, "costituisce un'occasione irripetibile per il rilancio del Mezzogiorno, che è un tassello fondamentale per la ripresa di tutto il Paese. Per questo, il riequilibrio territoriale è stato scelto come priorità trasversale del Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, e lo testimoniano i 100 miliardi destinati proprio al Sud". "Queste risorse, - continua - insieme a quelle destinate ad investimenti su scala nazionale, contribuiranno al rilancio del Sud e all'affermazione di un modello di sviluppo più inclusivo, connesso e sostenibile, in cui nessuno viene tagliato fuori. Un modello di sviluppo che è stato 'promosso a pieni voti' dalla Commissione Europea. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche e procedere a tutta velocità, a partire proprio dall'attuazione dei progetti per il Sud". (segue) (Res)