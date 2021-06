G20: ministro Di Maio, il Sud sarà al centro del mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un elemento cardine, anche per il riiancio del Sud, è sicuramente quello delle esportazioni e della promozione del Made in Italy. "Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti finora grazie al Patto per l'Export. In meno di 12 mesi abbiamo stanziato risorse per oltre 5 miliardi di euro, una cifra eccezionale. E i risultati si vedono: nel primo trimestre 2021 il valore delle esportazioni italiane è stato pari a 118 miliardi di euro, cifra superiore addirittura ai 116 miliardi dei primi tre mesi del 2019 che fu un anno record per il nostro export". "Ma - osserva infine il ministro - non ci accontentiamo: favorire le imprese del Mezzogiorno, operare per ridurre il divario tra Nord e Sud, intervenire per colmare il gap digitale delle imprese italiane sono tra gli assi portanti della nostra azione". (Res)