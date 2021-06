Recovery: Gentiloni, patto senza precedenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Recovery arriva al momento giusto. La ripresa è in atto. L'ottimismo è giustificato. L'Unione europea avrà almeno per i prossimi due anni una crescita economica tra il 4 e il 5 per cento. È una cosa senza precedenti". Dopo l'approvazione di dodici Piani nazionali da parte della Commissione, tra cui quello italiano, il commissario europeo per l'Economia Paolo Gentiloni sembra tirare un sospiro di sollievo mq il lavoro non è affatto finito. "E molto - sottolinea Gentiloni a "la Repubblica" - dipende da noi italiani, tutti ci stanno a guardare. Abbiamo il debito più alto". Per questo, il commissario immagina una sorta di solidarietà tra tutte le forze del Paese: "L'intera classe dirigente ne deve essere consapevole. Con Draghi siamo fortunati. Servirà unità. Il futuro? Mi limito a dire che in questa fase la circostanza è favorevole". Ma anche l'Unione dovrà cambiare. In particolare il Patto di Stabilità e le sue regole su debito e Pil "dovranno essere modificate". Le incognite in grado di compromettere questa prima ripresa non sono però svanite. "Certo, bisogna fare attenzione alle catene di produzione e al prezzo di alcune materie prime che scarseggiano. Alcuni settori devono riprendersi del tutto. Esiste la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse americani ma qui in Europa l'inflazione appare solo temporanea. Insomma, il quadro resta positivo. C'è tanto risparmio accumulato e il lockdown è stato l'occasione per innovare molte aziende e avviarle verso la digitalizzazione". (segue) (Res)