Recovery: Gentiloni, patto senza precedenti (2)

- Nelle ultime due settimane sono stati approvati dalla Commissione 12 Pnrr. Sono sembrate approvazioni facili. Anche in riferimento all'Italia. "L'approvazione finale ci sarà a luglio all'Ecofin. L'ok della Commissione è il risultato di quattro mesi di dialogo. Migliaia di pagine sono state scambiate. Sono stati compiuti lunghi tratti di strada per arrivare a questo obiettivo. In Italia si è iniziato a dicembre per arrivare al traguardo". Il commissario europeo spiega che "la natura di questo programma consiste nel fatto che la Commissione ha stretto un patto con i 27 Paesi. L'Italia da sola percepirà un terzo di tutti i sussidi e prestiti. È un patto consensuale, ma vincolante. È legato a centinaia di obiettivi e scadenze. Le erogazioni quest'anno saranno il 13 per cento del totale. Nel 2022, invece, l'Italia riceverà 50 miliardi. Quasi un quarto dell'intero ammontare di finanziamenti. Ma, appunto, i soldi non sono una imprevista fortuna. Sono legati al raggiungimento di obiettivi e scadenze di questo patto vincolante". "Siamo fortunati - aggiunge - perché c'è una persona come Draghi e una maggioranza di una ampiezza inusuale. Ma è l'insieme della classe dirigente che deve essere consapevole di quanto sia ambiziosa l'operazione. Anche in Parlamento. Ci vuole una unità fuori dal comune tra forze politiche, sociali, enti locali. Dobbiamo scalare una vetta, non nuotare su un mare di soldi europei. Vale per noi e per gli altri", ha concluso Gentiloni. (Res)