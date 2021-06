Ue: generale Graziano, colmare il ritardo dalla Cina sulle nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Comunicazioni quantistiche. Pochissimi sanno cosa siano, ma permetteranno di gestire in sicurezza le trasmissioni attraverso i satelliti. E il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare della Ue ossia comandante dell'embrione di Difesa europea, le inserisce tra le sfide chiave del futuro prossimo. "Il nuovo ordine mondiale - spiega a "la Repubblica" - è scandito da un bipolarismo dominato da Stati Uniti e Cina: un confronto in cui entrambi mirano ad acquisire un vantaggio geopolitico attraverso la supremazia tecnologica. L'Europa non può ritrovarsi come il manzoniano vaso di coccio tra due vasi di ferro: deve raggiungere una sovranità tecnologica che le permetta di tutelare i suoi commerci, la sua economia, i suoi valori ma anche di costruire una capacità militare credibile". "Dalla sovranità tecnologica - aggiunge - si determina l'autonomia strategica: la possibilità di intervenire da soli per fronteggiare le crisi. Un'autonomia che dal punto di vista pandemico - come ha sottolineato il premier Draghi - riguarda i vaccini e che si è tradotta nel Next Generation Plan per la rinascita economica". (segue) (Res)