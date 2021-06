Ue: generale Graziano, colmare il ritardo dalla Cina sulle nuove tecnologie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una recente audizione a Montecitorio, il generale ha indicato quali sono le tecnologie fondamentali, parlando di cloud, processori, crittografia quantistica, tecnologia spaziale. E ha esortato i Paesi europei ad avere più ambizione in questo settore. "Certo. Dobbiamo anticipare le minacce e non rincorrerle. Le comunicazioni, ad esempio, dipendono dai satelliti nello spazio e ci servono nuovi sistemi di crittografia per evitare di venire oscurati. Stiamo cercando di creare un comando europeo, il nocciolo di un quartiere generale operativo che deve disporre in sicurezza di reti cibernetiche e spaziali. C'è molto da fare", ha concluso Graziano. (Res)