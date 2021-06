Covid: Kyriakides, non abbassare la guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare al più presto i richiami del vaccino contro il Covid-19 e non abbassare la guardia. Con il diffondersi della variante Delta, Stella Kyriakides invita cittadini e governi ad accelerare con la somministrazione della seconda dose. Perché, dice la commissaria alla Salute in una intervista a "La Stampa", "la vaccinazione è l'arma più forte contro le varianti", ma servono due dosi. E sulla riapertura delle discoteche invita alla cautela. Da oggi in Italia sparisce l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto: "E' naturale che dopo un anno così difficile di sacrifici, con i tassi di vaccinazione che progrediscono e il numero di nuovi casi in diminuzione, alcune restrizioni vengano gradualmente tolte. Il virus però circola ancora e purtroppo sta assumendo anche forme più minacciose, come si vede con la variante Delta. E fino a quando non avremo assicurato — attraverso la vaccinazione - la protezione a un numero sufficiente di persone, in particolare ai più vulnerabili, dobbiamo mantenere bassa la circolazione ed essere pronti a rispettare rigorosamente le misure di salute pubblica, quando necessario". (segue) (Res)