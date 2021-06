Covid: Kyriakides, non abbassare la guardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La diffusione della variante Delta è una minaccia seria per l'Europa. "Siamo in un momento molto delicato di questa crisi. In oltre 20 Stati membri sono stati segnalati casi di variante Delta, che potrebbe diventare il ceppo dominante nell'Ue, rappresentando forse fino al 90 per cento dei casi entro la fine di agosto. Vogliamo evitare a tutti i costi un ulteriore aumento dei casi e nuove ondate. Per questo è fondamentale vaccinare in modo completo, il più rapidamente possibile, il maggior numero possibile di cittadini". Quanto ai vaccini approvati dall'Ema, "tutti i vaccini approvati dall'Ema sono sicuri ed efficaci e proteggono da infezioni, ospedalizzazione e morte. Le ultime evidenze dell'Ecdc suggeriscono che questi vaccini offrono ai nostri cittadini, se completamente vaccinati, un alto tasso di protezione anche contro la variante Delta. Ciò dimostra ancora una volta l'importanza della somministrazione della seconda dose, per i vaccini che ne richiedono due. Invito tutti i cittadini idonei a farsi vaccinare il prima possibile. Ogni ora e ogni dose contano". (segue) (Res)