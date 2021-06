Covid: Kyriakides, non abbassare la guardia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito al ritmo delle vaccinazioni in Europa, "nelle ultime settimane c'è stata una forte accelerazione. Oltre il 60 per cento degli adulti nell'Ue ha ricevuto una prima dose e oltre il 40 è completamente vaccinato. Nonostante i numerosi imprevisti, siamo fiduciosi di poter raggiungere il nostro obiettivo: fornire dosi sufficienti per vaccinare il 70 per cento della popolazione adulta entro la fine di luglio. Ma dobbiamo raddoppiare gli sforzi per superare le esitazioni e continuare a creare fiducia nella vaccinazione: è l'unico modo per costruire un muro di immunità e proteggere così le nostre società, le nostre economie", ha concluso Kyriakides. (Res)