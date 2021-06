Difesa: Germania, rimpatriati i militari feriti in Mali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono rientrati in Germania i 12 militari tedeschi che, inquadrati nella Missione multidimensionale integrata delle Nazioni Unite per la stabilizzazione del Mali (Minusma), sono rimasti feriti in un attentato suicida il 25 giugno scorso a nord-est di Gao, nell'est del Paese del Sahel. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, il trasporto dei feriti è stato effettuato da due aerei delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) nelle giornate del 26 e 27 giugno. I tre feriti più gravi sono stati ricoverati presso l'ospedale militare di Coblenza, gli altri nove in quello di Ulm. Secondo quanto dichiarato dalla ministra della Difesa tedesca, Annegret Kramp-Karrenbauer, le condizioni dei feriti sono stabili. Nell'attentato presso Gao è rimasto ferito anche un militare olandese in forza a Minusma. (Geb)