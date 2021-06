Australia: Covid, nel Queensland torna l'obbligo delle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato australiano di Queensland ha reintrodotto l'obbligo delle mascherine e limiti agli assembramenti nelle abitazioni private, che si sommano alle misure di distanziamento sociale tornate progressivamente in vigore in risposta all'aumento dei casi di Covid-19 nel Paese. A Sidney, la città più popolosa del Paese, e a Darwin, sono stati decretati lockdown nel fine settimana per contenere alcuni focolai di infezione a grappolo della variante Delta del virus, altamente contagiosa. La Nuova Zelanda, frattanto, ha decretato la sospensione della bolla per i viaggi aerei tra i due Paesi, proprio alla luce dell'aumento dei casi in Australia. (Res)