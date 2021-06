Usa: campagne politiche temono attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le direzioni delle campagne politiche negli Stati Uniti stanno rafforzando le loro contromisure in previsione di un crescente numero di attacchi informatici ai loro danni. Lo scrive il quotidiano "The Hill", secondo cui le dirigenze di partito temono che proprio le campagne politiche possano divenire il prossimo bersaglio dell'ondata di attacchi tramite "ransomware" sferrati da criminali informatici contro aziende come Colonial Pipeline e JBS Usa. Il Partito democratico, in particolare, teme attacchi come quelli ai danni del suo Comitato nazionale imputati alla Russia in occasione delle elezioni presidenziali del 2016. Le preoccupazioni legate al crimine informatico sono costantemente aumentate nel corso dell'ultimo anno, segnato da una scia di attacchi contro aziende private, ma anche contro organizzazioni quali ospedali, scuole e agenzie governative. Lo scorso anno sono state bersaglio di attacchi informatici anche le campagne presidenziali dei due maggiori partiti politici Usa. (Nys)