Americhe: ondata di calore investe Stati Uniti Occidentali e Canada

- Gli Stati Uniti e il Canada Occidentali sono oppressi da una "cappa di calore" anomalo che ha spinto le temperature a massimi anomali per la stagione. Lo riferisce la stampa dei due Paesi, secondo cui Lytton, una località della Columbia Britannica circa 250 chilometri a nord-est di Vancouver, ha registrato la temperatura massima più elevata mai segnata dalle colonnine di mercurio in quel Paese: ben 46,6 gradi centigradi, secondo l'agenzia Environment Canada. Oltre 40 nuovi record di temperature massime sono state registrato nella Columbia Britannica lo scorso fine settimana. Il fronte di alta pressione che ha causato l'aumento delle temperature nella regione dovrebbe proseguire nel corso della settimana; negli Usa il National Weather Service ha emanato un allarme per gli Stati di Washington e Oregon. La giornata di oggi potrebbe essere la più calda di sempre per città come Seattle e Portland. (Nys)