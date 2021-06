Usa: infrastrutture, passo indietro di Biden su condizioni per approvazione provvedimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha chiarito le sue precedenti dichiarazioni in merito al disegno di legge bipartisan del Senato per lo sviluppo infrastrutturale del Paese. La scorsa settimana Biden aveva vincolato il suo sostegno al provvedimento al passaggio al Senato di un secondo, vasto pacchetto di spesa per la "riconciliazione", contenente una serie di misure tese ad aumentare i salari minimi nel Paese. Ieri, però, Biden ha precisato che non era sua intenzione dare l'idea di un possibile veto presidenziale al pacchetto per le infrastrutture. Tale dichiarazione ha suscitato la reazione favorevole di almeno tre senatori repubblicani. Rob Portman dell'Ohio, Mitt Romney dello Utah e Bill Cassidy della Louisiana. La scorsa settimana Biden ha espresso il proprio sostegno alla proposta di un gruppo bipartisan di senatori per un piano di spesa da 973 miliardi di dollari in cinque anni da destinare allo sviluppo infrastrutturale del Paese. Il disegno di legge per la "riconciliazione", sostenuto soprattutto dalla sinistra del Partito democratico, potrebbe essere approvato al Senato a maggioranza semplice, senza l'appoggio dei Repubblicani che sono contrari a tale iniziativa. (Nys)