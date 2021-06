Israele-Emirati: ministro Esteri Lapid nei prossimi giorni in visita ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri israeliano e premier supplente, Yahir Lapid, ha rivelato, durante l’incontro avvenuto oggi a Roma con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, che si recherà nei prossimi giorni in visita negli Emirati Arabi Uniti. “Tra un paio di giorni farò la prima visita ufficiale di un ministro israeliano negli Emirati Arabi Uniti. Sarà, quella, una visita storica e spero che sarà la prima di molte. Non vedo l'ora di lavorare con voi per allargare il cerchio di pace nella nostra regione. Questo è il modo migliore per portare stabilità e prosperità in Medio Oriente”, ha dichiarato Lapid durante l’incontro con Blinken secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell’ambasciata dello Stato di Israele in Italia.(Res)