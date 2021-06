Italia-Arabia Saudita: ministro Esteri saudita ricevuto da Di Maio alla Farnesina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan, è stato ricevuto oggi alla Farnesina dall’omologo, Luigi Di Maio, alla vigilia della riunione ministeriale della Coalizione internazionale contro lo Stato islamico che si terrà domani a Roma. Lo riferisce una nota del ministero degli Affari esteri saudita. “Durante l'incontro si è tenuta una sessione di colloqui ufficiali, in cui le due parti hanno passato in rassegna aspetti delle relazioni tra Italia e Arabia Saudita e i modi per rafforzarle in vari campi per servire gli interessi dei due Paesi amici”, sottolineato il ministero degli Esteri saudita. Nel colloquio alla Farnesina, il ministro Bin Farhan e Di Maio hanno inoltre discusso le crisi in corso nella regione e i dossier internazionali di interesse comune. Le due parti hanno anche passato in rassegna le iniziative e i risultati della presidenza dell’Arabia Saudita del G20 dello scorso anno.(Res)