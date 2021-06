© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'albero cambia le foglie ma conserva le radici: è necessario rifondare le idee e crescere, ma è altrettanto necessario conservare i principi e le origini. Questo non va dimenticato. Il M5s ha tante sensibilità diverse ma sa di dover stare unito per ripartire più forte. È quanto scrive sui social il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia, in riferimento al futuro del M5s. (Rin)