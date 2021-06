Difesa: comandante pasdaran, Iran dispone di droni in grado di percorrere 7mila chilometri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Iran ha droni in grado di percorrere 7.000 chilometri. Lo ha dichiarato oggi il comandante in capo dei Guardiani della rivoluzione iraniana (pasdaran), il generale Hossein Salami, senza fornire ulteriori dettagli. "Abbiamo droni che coprono 7.000 chilometri, volano, non hanno pilota e atterrano nello stesso posto da dove sono decollati o in qualsiasi altro luogo", ha dichiarato Salami in un discorso trasmesso dall’emittente di Stato.(Res)