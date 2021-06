Medio Oriente: si dimette ministro Lavoro palestinese Abu Jeich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Nasri Abu Jeich, si è dimesso dal suo incarico, in contrasto con la repressione da parte delle forze di sicurezza palestinese delle proteste avvenute in questi giorni contro il governo. Ad annunciarlo il comitato centrale Partito del popolo palestinese, formazione politica di estrema sinistra di cui fa parte Abu Jeich. Da diversi giorni nei Territori palestinesi la popolazione ha organizzato proteste contro il governo e il presidente dell’Anp Mahmoud Abbas a seguito della morte dell’attivista per i diritti umani, Nizar Banat, durante un tentativo di arresto da parte delle forze di sicurezza palestinesi a Hebron lo scorso 24 giugno. Per il quarto giorno consecutivo, anche questa sera sono previste proteste a Ramallah, sede dell'Autorità palestinese, e a Hebron, nel sud della Cisgiordania, dove risiedeva Nizar Banat. La manifestazione che si è svolta ieri a Ramallah è stata costellata da scontri tra manifestanti e la polizia, che ha risposto ai lanci di sassi dei manifestanti con lacrimogeni. "Il Partito del popolo palestinese decide di ritirarsi dal governo palestinese a causa della sua mancanza di rispetto per le leggi e le libertà pubbliche", ha detto domenica Issam Abu Bakr, membro del comitato centrale del Partito del popolo. Di conseguenza, il ministro del Lavoro Nasri Abou Jeich, un ex diplomatico nato nel 1967, si dimette dal suo incarico, ha riferito Abou Bakr ai media internazionali. "La decisione è stata presa dall'ufficio politico del partito tre giorni fa e domenica il comitato centrale ha approvato la decisione", ha aggiunto. (segue) (Res)