Sudafrica: aumento casi Covid, Ramaphosa annuncia nuovo blocco nazionale per due settimane

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato nuove restrizioni stringenti nel Paese a partire da domani e per due settimane per contrastare la nuova ondata di contagi da Covid-19 causata dalla diffusione della variante Delta del virus. È quanto reso noto dallo stesso capo dello Stato in un discorso alla nazione tenuto questa sera, nel quale ha inoltre annunciato di aver innalzato a 4 il livello di allerta e l'estensione del coprifuoco dalle 21:00 alle 4:00. "Bisogna agire subito per contenere la diffusione del virus", ha detto Ramaphosa. Tra le altre misure annunciate ci sono la limitazione dei funerali a un massimo di 50 persone; il divieto di vendita di alcol; la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private a partire da mercoledì 30 giugno; la chiusura di bar e ristoranti, che potranno servire solo cibo da asporto o effettuare consegne a domicilio. La decisione si è resa necessaria dopo che il Sudafrica ha registrato oltre 15 mila nuovi casi di Covid-19 e 122 decessi nelle ultime 24 ore. - Il Sudafrica è il Paese del continente maggiormente colpito dalla pandemia con 1.479.253 casi totali e 46.869 decessi. (Res)