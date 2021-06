© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le elezioni regionali che si sono tenute oggi in tutta la Francia, non ci sarà un rimpasto di governo ma "degli aggiustamenti necessari e limitati". Lo hanno detto fonti del governo citate dall'emittente televisiva "BfmTv". La Republique en marche, il partito del presidente francese Emmanuel Macron, stando alle prime proiezioni ha ottenuto solo il 7 per cento dei consensi a livello nazionale.(Frp)