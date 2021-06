Israele: brigata Kfir dell’Idf tiene vasta esercitazione in funzione anti-Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La brigata Kfir delle Forze di difesa israeliane (Dif) ha concluso oggi un'esercitazione su larga scala per preparare le sue truppe a una eventuale guerra con il movimento sciita libanese Hezbollah sul fronte settentrionale dello Stato di Israele. Lo riporta il quotidiano israeliano Jerusalem Post. Durate una settimana, l’esercitazione è la prima condotta dalla brigata Kfir da quando le autorità militari hanno deciso il suo rafforzamento per aumentare la sua capacità di manovra e attacco. Come sottolineato dal maggiore Guy Cohen, ufficiale per le operazioni del 92esimo battaglione della brigata Kfir al quotidiano “Jerusalem Post”, durante le esercitazioni sono state testate nuove capacità tattiche e armi, inclusi droni, per far fronte alle potenziali minacce che incombono sullo Stato di Israele, in particolare il movimento sciita Hezbollah, ma anche per agire contro i gruppi armati palestinesi a Gaza e Cisgiordania. "Prima dei cambiamenti, la brigata aveva meno capacità delle altre brigate in termini di uomini e armi", ha detto Cohen. Considerata la più grande brigata di fanteria delle Idf, la brigata Kfir è composta da cinque battaglioni: Nachshon (90esimo), Shimshon (92esimo), Haruv (93esimo), Duchifat (94esimo) Netzah Yehuda (97esimo). Istituita nel 2005 come risposta alla necessità di combattere il terrorismo palestinese in Cisgiordania, la brigata è specializzata nei combattimenti sia in Cisgiordania che sul fronte di Gaza. Con le nuove modifiche, la brigata sarà in grado di affrontare le forze nemiche sia sul fronte meridionale che su quello settentrionale.(Res)