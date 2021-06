© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, lunedì 28 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in aumento serale fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi e deboli piogge, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3986m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: una circolazione depressionaria sull'Europa occidentale determina un po' di variabilità sulle regioni di Nord Ovest con tendenza ad aquazzoni e temporali irregolari sui rilievi alpini dal pomeriggio in locale sconfinamento alle vicine pianure. Clima caldo e afoso, valori massimi in pianura oltre i 30°C. (Rpi)