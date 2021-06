Israele-Usa: Iran e rapporti bilaterali al centro incontro Blinken-Lapid a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”, in un'apparente critica all'ex premier Benjamin Netanyahu, che aveva legami gelidi con il presidente democratico Barack Obama e uno stretto rapporto con il presidente repubblicano Donald Trump, Lapid ha lamentato nell’incontro con Blinken quelli che ha definito "errori" recenti nei legami di Israele con gli Stati Uniti. “Negli ultimi anni sono stati commessi errori. Lo status bipartisan di Israele è stato danneggiato. Risolveremo questo insieme", ha riferito Lapid secondo quanto riferisce il quotidiano israeliano. Lapid ha riferito di aver parlato con i leader democratici e repubblicani negli ultimi giorni per sottolineare i valori condivisi tra Israele e Stati Uniti. Il ministro degli Esteri israeliano ha inoltre ammesso "disaccordi" tra Israele e Stati Uniti, in particolare su un possibile ritorno di Washinton all’interno dell’accordo sul nucleare iraniano, osservando che Gerusalemme ha "serie riserve" su un rilancio dell’intesa. "Pensiamo che il luogo per deliberare su questi disaccordi sia nel dialogo professionale diretto, non nelle conferenze stampa", ha sottolineato Lapid. (Res)