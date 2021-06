Iran: Covid, avvia sperimentazione clinica vaccino “Noora”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il Covid-19 “Noora”, prodotto dall’Università per le scienze mediche Baqiyatallah è stato presentato alla presenza del comandante in capo dei Guardiani della rivoluzione, il generale Hosein Salami, e del ministro della Sanità iraniano Saeed Namaki. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Il Corpo dei guardiani della rivoluzione, che gestisce lo sviluppo e la produzione del vaccino iraniano contro il Covid-19, ha avviato la prima fase della sperimentazione clinica del siero dopo 16 mesi di ricerche. La prima dose del vaccino “Noora” è stata somministrata al responsabile dell'ospedale di Baqiyatallah, Hossein Samadinia. L'Iran è il sesto Paese al mondo e il primo paese dell'Asia occidentale ad acquisire la capacità di produrre un vaccino contro il Covid-19. Il vaccino è stato presentato il 29 dicembre 2020 e ha iniziato a essere prodotto in serie il 29 marzo. Il secondo vaccino di fabbricazione iraniana sviluppato dall’Iran, il Razi Cov Pars, ha iniziato la sperimentazione clinica il 27 febbraio. L'Iran ha anche completato con successo la prima fase della sperimentazione per il vaccino Fakhra, il terzo vaccino Covid-19 sviluppato a livello nazionale, ha iniziato la sperimentazione clinica il 16 marzo. Il quarto vaccino sviluppato dall’Iran, l’ Osvid-19, prodotto dalla Osvah Pharmaceutical Company, è in fase di sperimentazione sull'uomo, e sarà disponibile all’inizio di settembre.(Res)