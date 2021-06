Francia: Le Pen, non abbiamo vinto in alcuna regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera il Rassemblement National non ha vinto in alcuna regione. Lo ha detto la leader del partito di estrema destra francese, commentando i risultati del ballottaggio delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute oggi in tutta la Francia. Le Pen ha denunciato delle "alleanze contro natura" organizzate per impedire la vittoria del suo partito. La presidente del Rassemblement National ha poi dato "appuntamento ai francesi" alle prossime elezioni presidenziali per "costruire un'alternativa". (segue) (Frp)