Usa-Italia: Blinken, risultati del nostro lavoro comune palpabili già in questa visita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Stati Uniti e Italia lavorano insieme con effetti che sono palpabili nella visita che il segretario di Stato Usa Antony Blinken sta effettuando in Italia, paese che è uno dei partner statunitensi "più importanti e amici". Sono parole dello stesso segretario di Stato, che durante il suo intervento all'ambasciata Usa a Roma ha elogiato il lavoro del personale diplomatico. "Ogni singolo giorno, siete in prima linea per costruire, rafforzare, migliorare ancora la nostra collaborazione con uno dei nostri partner e amici più importanti, l'Italia. E ne stiamo vedendo i risultati ogni singolo giorno. Proprio in quello che stiamo facendo qui in questi due giorni", ha detto Blinken secondo il dipartimento di Stato, per il quale già negli incontri avuti oggi con il ministro degli Esteri Luigi di Maio "abbiamo fatto molto". (segue) (Res)