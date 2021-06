Usa-Italia: Blinken, risultati del nostro lavoro comune palpabili già in questa visita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro che sta facendo l'Italia, con la conferenza internazionale anti Daesh organizzata domani con la collaborazione degli Stato Uniti, è per Blinken "una dimostrazione pratica di questa cooperazione che effettivamente produce risultati". Per il segretario di Stato "dobbiamo dimostrare attraverso questo lavoro che stiamo facendo, il lavoro che state facendo, che il nostro paese, la nostra democrazia possono fornire risultati reali per la nostra gente e, si spera, per le persone di tutto il mondo", ha concluso. (Res)