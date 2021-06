Francia: elezioni regionali, in Corsica si conferma il presidente uscente Gilles Simeoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente autonomista uscente della Corsica, Gilles Simeoni, viene dato come vincente al secondo turno delle elezioni regionali che si sono tenute oggi con il 39,7 per cento dei voti. È quanto emerge dalle proiezioni di Ipsos-Sopra Steria. Secondo con il 15,2 per cento il sindaco di Ajaccio, Jean-Christophe Angelini, che guidava la lista Pnc-Corsica Libera, mentre Paul-Felix benedetti, del partito indipendentista radicale Core in Fronte, è terzo con il 13 per cento.(Frp)