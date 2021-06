© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, lunedì 28 giugno, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 9.30 - riunione in videoconferenza delle Commissioni III e V. Odg: proposte di modifica al regolamento delle feste di via n.366. ApprovazioneOre 13 - riunione del Consiglio ComunaleREGIONEore 10.30, Alessandria, Palazzo del Monferrato, via San Lorenzo 21, l’assessore Poggio partecipa ai Circuiti della mobilità al servizio del turismo e della cultura del Basso Piemonteore 11, l’assessore Poggio interviene in video collegamento alla conferenza stampa di “Piscina arte aperta”ore 12, Torino, Accademia Albertina, l’assessore Poggio interviene alla conferenza stampa di presentazione di “Acqui in Palcoscenico” (Rpi)