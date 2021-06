Libia: Comitato consultivo Foro dialogo politico conclude riunione di tre giorni a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato consultivo del Foro di dialogo politico libico ha concluso ieri a Tunisi, 26 giugno, una riunione di tre giorni, convocata dalla missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil). Lo riferisce una nota di Unsmil. Secondo quanto si legge nel comunicato stampa, Unsmil e i membri del comitato consultivo “hanno elogiato il lavoro del Comitato nello sviluppo di un progetto di base costituzionale per lo svolgimento delle elezioni parlamentari e presidenziali nazionali il 24 dicembre 2021”. Durante l'incontro, il Comitato ha esaminato varie proposte presentate dai membri del Foro di dialogo politico sulla base costituzionale necessaria per lo svolgimento delle elezioni, come previsto dall’agenda stilata dal Foro di dialogo politico e come richiesto dalle conclusioni della seconda Conferenza di Berlino, nonché dalla risoluzione 2570 (2021) del Consiglio di sicurezza Onu. Le discussioni, prosegue la nota di Unsmil, si sono svolte in un'atmosfera positiva e “piena di spirito di compromesso”. Il Comitato ha raggiunto un consenso su molte delle questioni in sospeso e presenterà le sue raccomandazioni al Foro di dialogo politico libico per l'esame e le decisioni appropriate nella riunione che si terrà domani, 28 giugno a Ginevra. Unsmil, “elogia i membri del Comitato consultivo per il loro spirito di responsabilità nazionale e gli sforzi profusi per perseguire una formula “realistica e consensuale” che assicuri lo svolgimento delle elezioni, in un ambiente sicuro, rispondendo alle aspirazioni del popolo libico.(Res)