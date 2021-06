© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato dei Repubblicani in Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Renaud Muselier, è in testa con il 56,6 per cento al ballottaggio delle elezioni regionali. Muselier è seguito dallo sfidante de Rassemblement National, Thierry Mariani, che si attestsa al 43,4 per cento. È quanto emerge dalle prime stime dell'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv".(Frp)