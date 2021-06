Usa-Israele: Blinken sottolinea a Lapid impegno Washington a espandere accordi Abramo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha sottolineato l’impegno degli Stati Uniti a espandere gli accordi di Abramo tra Israele e i Paesi arabi nell’incontro avvenuto oggi a Roma con il ministro degli Esteri israeliano, Yahir Lapid. Nel colloquio con il responsabile della diplomazia israeliana, il primo dalla formazione del nuovo governo israeliano guidato da Naftali Bennett, Blinken ha affermato, sempre in merito agli Accordi di Abramo firmati a Washington nel settembre 2020, che non sono un sostituto per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese. Il rapporto tra Stati Uniti e Israele si basa su “valori e interessi condivisi”, ha affermato Blinken durante l’incontro. Per quanto riguarda l'Iran, Blinken ha sottolineato: "Abbiamo gli stessi obiettivi, ma a volte differiamo sulla tattica e penso che siamo molto chiari e diretti l'uno con l'altro quando è il caso, ed è esattamente il modo in cui dovrebbe essere condotto il nostro rapporto”. Nell’incontro, il segretario di Stato Usa ha affermato che lavorerà con Lapid per "offrire un futuro pieno di speranza per tutti, palestinesi e israeliani allo stesso modo, con uguali misure di opportunità e dignità".(Res)