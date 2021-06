Francia: amministrative, nell'Alta Francia si riconferma il presidente uscente Bertrand

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente uscente dell'Alta Francia, l'ex repubblicano Xavier Bertrand, sta vincendo al ballottaggio delle elezioni regionali con il 52,8 per cento dei voti, seguito dallo sfidante del Rassemblement National, Sebastien Chenu, che si attesta al 25,8 per cento. È quanto emerge dalle prime stime dell'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Terza con il 21,4 per cento la candidata Karime Delli, sostenuta da Europa-Ecologia-I Verdi, il Partito socialista e La France Insoumise. (Frp)