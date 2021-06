Francia: elezioni regionali, confermati presidenti uscenti in Ile-de-France, Bretagna e Auvergne-Rhone-Alpes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Al secondo turno delle elezioni regionali francesi la presidente uscente dell'Ile-de-France, Valerie Pecresse, è al primo posto con il 44,9 per cento dei consensi, seguita dalla lista di sinistra dell'ambientalista Julien Bayou, che si ferma al 33,3 per cento. Terzo il Rassemblement national con l'11,4 per cento raccolto da Jordan Bardella, mentre Laurent Saint-Martin, de La République en marche è quarto al 10,4 per cento. È quanto emerge dalle prime stime dell'istituto Elabe per l'emittente televisiva "BfmTv". Confermato anche il presidente uscente della Bretagna, Loig Chesnais-Girard, che con la sua lisa sostenuta dal Partito socialista e dal Partito Comunista arriva tra il 29,8 e il 30,9 per cento senza ottenere la maggioranza assoluta. Segue la repubblicana Isabelle le Callenec, con il 21,6 per cento delle preferenze. L'ambientalista Claire Desmales Poirrier di Europa Ecologia-I Verdi è terza al 20 per cento. Thierry Burlot di La République en marche e Gilles Pennelle del Rassembelment Nationalsono restano staccati, rispettivamente, al 14,6 e al 13 per cento.