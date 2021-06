Israele-Usa: Iran e rapporti bilaterali al centro incontro Blinken-Lapid a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iran, situazione in Medio Oriente e rapporti bilaterali tra Israele e Stati Uniti: sono stati questi gli argomenti affrontati durante l’incontro tra il ministro degli Esteri israeliano, Yahir Lapid, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, avvenuto oggi a Roma. “Ho incontrato stasera il Segretario di Stato Usa Blinken a Roma”, ha dichiarato Blinken sul suo profilo Twitter.” Abbiamo parlato dell'importante relazione tra Israele e gli Stati Uniti e abbiamo convenuto che il modo migliore per portare stabilità e prosperità in Medio Oriente è espandere il cerchio della pace nella nostra regione”, ha affermato il ministro degli Esteri israeliano e premier supplente in quello che è stato il suo primo incontro con Blinken dalla formazione del governo guidato da Naftali Bennett. (segue) (Res)