Corea del Nord: Kim Jong-un emaciato, "Kctv" riferisce preoccupazione cittadini

- In Corea del Nord ha destato preoccupazione un video trasmesso dalla televisione centrale nordcoreana (Kctv), nel quale il leader Kim Jong-un appare notevolmente dimagrito ed emaciato. Il video, riferisce l'agenzia di Stato "Yonhap", è stato girato in occasione di un concerto organizzato per la Commissione Affari di Stato, una riunione al quale hanno partecipato i funzionari del Partito coreano dei lavoratori (Wpk). Nel servizio, né l'emittente né gli intervistati hanno specificato le possibili motivazioni dello stato del leader nord coreano, mentre secondo "Nk news", emittente con sede a Seul e focalizzata sulla Corea del Nord, quando Kim è riapparso a giugno scorso dopo un'assenza di un mese aveva già dato leggeri segni di dimagrimento.(Git)