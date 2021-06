© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNEL'assessore alle politiche per il lavoro, attività produttive e commercio, Cristina Tajani presenta "Smart City Lab", la nuova struttura interamente dedicata all'innovazione per far ripartire la città nel segno della manifattura digitale, della mobilità sostenibile, dell'attenzione all'ambiente e all'energia.Via Ripamonti 88 (ore 11.30)Presentazione del progetto "Abitiamo il futuro", promosso dall'associazione Son Speranza Oltre Noi. Intervengono Luciano Scotuzzi, presidente di Son, don Virginio Colmegna, socio fondatore di Son, Marco Granelli, assessore alla mobilità e ai lavori pubblici, Gabriele Rabaiotti, assessore alle politiche sociali e abitative, Roberta Osculati, presidente della commissione periferie del Comune di Milano.Cantiere in via privata Trasimeno 67 (ore 12.00)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala interviene al convegno "Quali politiche sociali per Milano?"Diretta streaming su pagine Facebook di Fp Cgil Milano e di Cgil Milano (ore 15.00)Si riunisce il Consiglio ComunaleDiretta sul sito del Comune di Milano (dalle 16.30)Il sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa alla presentazione del libro di Marco Garzonio "La città che sale".Sala Grande del Teatro Franco Parenti, via Pier Lombardo 14 (ore 18.30)REGIONEEvento: “Inaugurazione della stagione turistica italiana”, presenti il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, e il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.Conferenza stampa presso Grand Hotel Tremezzo, via Antica Regina 8, Tremezzina (CO) (ore 12.30)L'assessore regionale allo sviluppo Città Metropolitana, giovani e comunicazione, Stefano Bolognini partecipa al convegno 'La convergenza dei media-advertising entertainment: quali sono i possibili scenari post pandemia?'.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia 1, Sala Biagi, primo piano ingresso N4 (ore 17.00)VARIEIl ministro della giustizia Marta Cartabia incontra le Facoltà giuridiche lombarde all'Università Statale di Milano. Intervengono anche Elio Franzini, rettore Università degli Studi di Milano; Vito Velluzzi, presidente comitato di direzione facoltà di giurisprudenza; Gian Luigi Gatta, consigliere del ministro della giustizia; Claudio Castelli, presidente corte d'appello di Brescia; Giuseppe Ondei, presidente vicario corte d'appello di Milano.Aula Magna Università Statale, via Festa del Perdono 7 (ore 11.30)MONZAConferenza stampa presentazione eventi della “Milanesiana”, presenti il sindaco di Monza Dario Allevi e l'assessore alla cultura Massimiliano Longo.Sala Giunta Comune di Monza, piazza Trento e Trieste (ore 12.15) (Rem)