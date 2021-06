Francia: elezioni amministrative, Repubblicani primo partito al 38 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al secondo turno delle elezioni regionali e dipartimentali che si sono tenute oggi in tutta la Francia, i Repubblicani hanno ottenuto il 38 per cento dei voti su scala nazionale. È quanto emerge dalle stime dell'istituto Ifop-Fiducial. L'unione della sinistra e degli ambientalisti segue al 34,5 per cento, mentre il Rassemblement national di Marine Le Pen si ferma al 20,5 per cento. La République en marche del presidente Emmanuel Macron raccoglie solamente il 7 per cento. (Frp)