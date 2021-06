Covid: nel milanese 44 nuovi casi, nessun nuovo contagio in provincia di Sondrio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano rimane la provincia lombarda con il maggior numero di nuovi casi, 47 in totale di cui 27 in città, seguita da Monza e Brianza (+14) e da Brescia che ne registra 12. Aumenti sotto la decina per Varese (+9), Bergamo (+8), Cremona (+6), Lodi (+5), Mantova (+4), Pavia, Lecco e Como (+2). Nessun nuovo caso registrato nella provincia di Sondrio. È quanto emerge dal quotidiano bollettino diramato da Regione Lombardia sulla diffusione della pandemia. (Rem)