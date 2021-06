Usa: segretario di Stato Blinken incontra capi agenzie sicurezza alimentare a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato oggi a Roma i capi delle agenzie per la sicurezza alimentare con sede a Roma, tra cui il direttore esecutivo del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) David Beasley e il direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), Qu Dongyu. Lo riferisce in un comunicato il dipartimento di Stato, secondo il quale il segretario Blinken ha affermato l'importanza di combattere la fame nel mondo e di affrontare i principali fattori della fame. Le autorità hanno inoltre discusso della collaborazione sulla risposta al Covid-19, la crisi climatica, l'emergenza umanitaria in Tigrè e l'imminente vertice delle Nazioni Unite sui sistemi alimentari. (Nys)