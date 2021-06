Usa-Italia: Di Maio e Blinken a Villa Taverna, focus su temi globali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi di Maio ed il segretario di Stato Usa Antony Blinken si sono intrattenuti oggi a Villa Taverna, sede dell'ambasciata statunitense a Roma, in vista della ministeriale anti-Daesh in programma domani e della ministeriale del G20 di Matera. Lo riferisce su Twitter la Farnesina, sottolineando che nei colloqui hanno trovato spazio temi globali, quali la stabilizzazione del Mediterraneo, la situazione in Libia, Sahel, ed Etiopia. (Res)