Sociale: Campidoglio, centro Monte Libretti chiude, gestore non ha partecipato a bandi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ospiti del centro - continua la nota del Campidoglio - saranno ricollocati all'interno del circuito capitolino delle strutture di accoglienza, che risultano regolarmente aggiudicatarie di procedure pubbliche di affidamento. L'incauta scelta del gestore sta ricadendo ora sui lavoratori impiegati nella struttura, la cui situazione è attualmente al centro dell'interlocuzione avviata dall'Amministrazione con le organizzazioni sindacali interessate". Il Campidoglio precisa, inoltre, "in merito al rinnovo dell'affitto della struttura da parte del gestore, che tale attività è tra soggetti privati e non può investire per nessuna ragione l'Amministrazione capitolina, la gestione delle risorse comuni e le casse pubbliche". (segue) (Com)