Roma: Raggi, controlli polizia locale nel weekend, 20 multe in zone movida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in questo fine settimana la polizia locale di Roma Capitale "ha effettuato controlli in tutta la città, con attenzione particolare ai luoghi della movida, per tutelare la sicurezza e la salute pubblica". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Nella zone di Campo de' Fiori, Eur e San Lorenzo gli agenti hanno elevato 20 multe ad attività e clienti per vendita, somministrazione e consumo irregolare di alcolici. Inoltre sono stati sanzionati e diffidati 6 minimarket per vendita di bevande alcoliche oltre l'orario consentito - spiega Raggi -. A Piazzale Flaminio, le pattuglie hanno fermato e denunciato per minacce aggravate un cittadino di nazionalità francese di 46 anni. Un'altra denuncia è scattata nei confronti di un parcheggiatore abusivo di 44 anni di nazionalità algerina a piazza della Repubblica". Infine, Raggi ricorda "che da domani tutta Italia sarà in zona bianca e sarà possibile stare all'aria aperta senza mascherine. È un primo passo importante verso la normalità ma facciamo sempre attenzione e non abbassiamo la guardia. Ringrazio le donne e gli uomini della polizia locale di Roma Capitale per il prezioso lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della sicurezza dei cittadini", conclude la sindaca. (Rer)