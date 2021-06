Mozambico-Sudafrica: compagnie energetiche di Stato acquistano 30 per cento del gasdotto Rompco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo centrale per l'energia del Sudafrica e l'Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (Enh) del Mozambico hanno acquistato il 30 per cento di quote nel gasdotto Rompco, che la petrolchimica Sasol sta vendendo. "Avere entrambi i governi come azionisti di maggioranza del gasdotto transfrontaliero è strategico, poiché il gasdotto è l'unica fonte di gas per il mercato sudafricano", ha detto oggi l'amministratore delegato di Enh, Estevao Pale, mentre per la sudafricana Sasol i due "partner di successo aggiungeranno un valore significativo a questo importante asset energetico regionale". Sasol aveva dichiarato il mese scorso l'avvio delle operazioni di vendita della sua partecipazione nell'oleodotto, che collega il Mozambico al Sudafrica, ad un consorzio di investitori tra cui Reatile Group per un importo iniziale di 293 milioni di dollari. L'accordo era tuttavia soggetto a diritti di prelazione sulle azioni detenute dagli azionisti di iGas, una sussidiaria del Fondo centrale sudafricano, e della Companhia Moçambicana de Gasoduto (Cmg), una sussidiaria della Empresa Nacional de Hidrocarbonetos del Mozambico. iGas e Cmg aumenteranno ora le quote nel gasdotto Rompco al 40 per cento ciascuna, dal loro attuale livello del 25 per cento. Sasol, che sta cercando di cedere beni per ripagare il debito, ridurrà la sua partecipazione dal 50 al 20 per cento.(Res)