Afghanistan: rientrati gli ultimi 140 militari romeni impegnati nelle missioni Nato

- Gli ultimi 140 militari romeni che hanno partecipato alle missioni della Nato nel teatro operativo in Afghanistan sono rientrati ieri sera in patria. Si conclude così un periodo di 19 anni di presenza ininterrotta dell’Esercito romeno in questo teatro operativo, uno dei più difficili, ha affermato il capo dello Stato maggiore della Difesa, il generale Daniel Petrescu. In tutto questo periodo, 27 militari romeni hanno perso la vita negli attacchi subiti dalle forze dell’Alleanza atlantica e 227 sono rimasti feriti. Dal 2002 a oggi, più di 32 mila militari romeni hanno partecipato a missioni alleate nel teatro operativo in Afghanistan.(Rob)